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Общество Курганская область
Фото: Накануне.RU

"Потом восславим Бога". Глава Зауралья попросил жителей выжить в паводок

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к подписчикам своего telegram-канала с пламенной речью. Он опубликовал пост, в котором попросил жителей региона не рассуждать в духе "моя хата с краю", а эвакуироваться из зоны паводка и в итоге выжить.

Он напомнил, что в современном обществе часто "говорят о необходимости собраться и мобилизоваться, желательно где-то там, за бортом нашей конкретной частной жизни". При этом приводят ссылки и на советское прошлое, когда отселение целых городов и народов проводилось буквально за сутки.

"Сейчас перед нами задача намного проще и одновременно сложнее. Надо просто самим вовремя, получив уже третье оповещение от властей о прибывающей большой воде и необходимости эвакуации, собрать свои вещи, документы и родственников, спокойно, планомерно и добровольно временно отселиться на более высокое место, чтобы не стать "утонутыми"", - написал Шумков.

Губернатор уточнил, что сложность в том, что сейчас, в реальности, это происходит практически добровольно.

"Тяжело оставлять нажитое и передвигаться куда-то по призывам местной власти или сотрудников полиции и МЧС, которых вы видите впервые. Но рассуждения вроде "моя хата с краю" или "подожду-посмотрю, опосля решу" говорят в том числе и о нашей мобилизационной готовности", - рассуждает Шумков.

После ремонта в регионе сотен социальных объектов и тысяч километров дорог, роста экономики "очень неприятны будущие возможные потери".

"Самое главное сейчас, чтобы вы все остались живы. Пусть лучше мы потом вместе посмеёмся над гидрологами и восславим Бога за чудо нашего общего спасения. Но. Давайте сделаем это живыми. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает. Спасибо вам, друзья. Помогите нам помочь вам", - написал Шумков.

Ранее Шумков призвал жителей Звериноголовского округа срочно эвакуироваться из-за стремительно увеличивающегося уровня воды.

Теги: Вадим Шумков, паводок, жизнь


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