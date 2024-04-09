09 Апреля 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области подростку сломали нос из-за прически. Бастрыкин потребовал возбудить дело

После избиения сверстниками 15-летнего школьника из Каменска-Уральского, глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, инцидент произошел еще 25 февраля, однако известно о нем стало недавно. Группа подростков напала на школьника из-за его внешнего вида - якобы обидчикам не понравилась его длина волос до плеч. Парня сбили с ног и начали пинать, а происходящее снимали на видео, которое позднее выложили в соцсети. Школьников спугнул прохожий. Только тогда подросток смог добраться до дома, откуда ему вызвали "скорую". В больнице с ЗЧМТ, сотрясением мозга и переломом костей носа он пробыл пять дней.

Однако медики якобы оформили травмы как бытовые. Учителя якобы также проигнорировали инцидент, из-за чего парню пришлось самостоятельно обращаться в ПДН, откуда весть уже дошла и до полиции. Как рассказал глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых, подозреваемых в избиении уже установили. Он также заявил, что о травмах подростка в МВД сообщили из местной больницы.

"Эти сведения стражи порядка сразу же зарегистрировали и приступили к работе по установлению более подробных и точных обстоятельств случившегося. Личности двух подростков, которые подозреваются в избиении своего ровесника, представители МДВ уже установили. В настоящее время инспекторы ПДН направили запрос в медицинское учреждение, где мальчик проходил курс лечения, чтобы истребовать необходимые документы для получения судебно-медицинской экспертизы о степени тяжести причиненных ему травм. По итогам разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение", - добавил полковник Горелых.

Теги: Бастрыкин, СКР, Каменск-Уральский, избиение, подросток


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