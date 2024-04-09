Ватикан выступил против "смены пола"

Конгрегация вероучения Римо-католической церкви обнародовала декларацию Dignitas infinita ("Бесконечное достоинство"), в которой осуждаются "смена пола", аборты, эвтаназия, суррогатное материнство.

Декларация выглядит довольно неожиданной после декларации Fiducia supplicans, разрешившей "благословлять" сожительствующих содомитов. Однако она выглядит закономерной и привычной для Ватикана, так как после либерально-модернистского шага делает показатально консервативный.

В документе "смена пола" и суррогатное материнство названы оскорблением человеческого достоинства. Так, при последнем ребенок становится просто "объектом", который продается и покупается. Желание иметь ребенка недопустимо считать "правом иметь ребенка", а суррогатное материнство представляет собой эксплуатацию женщин.

"Ребенок имеет право на полностью человеческое происхождение и на дар жизни, который проявляет как достоинство дарителя, так и достоинство получателя", – говорится в документе в несколько юридическом, но характерном для Ватикана ключе.

Об этом, к слову, говорят и в России. Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев отмечает, что в выражении "право иметь ребенка" используется подмена понятий. Право на родительство возникает только тогда, когда люди становятся родителями. А вот право ребенка иметь родителей, знать их, получать их заботу закреплено законодательно. В случае суррогатного материнства оно просто игнорируется.

Осуждается и "гендерная теория", которая "обедняет гуманистическое видение" человека.

При этом Ватикан сделал реверанс в сторону защиты содомии, осудив преследования содомитов. Однако просодомские организации выразили недовольство документом.