Суд арестовал имущество крупнейшего производителя свинины в Сибири на 3 миллиарда рублей

В Новосибирской области суд арестовал в качестве обеспечительной меры имущество АО "Кудряшовское" на 3 млрд руб. Это крупный свинокомплекс, входящий, в свою очередь, в один из крупнейших российских агрокомплексов – "Сибагро".

В региональной прокуратуре сообщили, что уголовное дело завели на директора предприятия по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод), ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ч. 4 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

Следствие считает, что директор распорядился сливать фекалии животных за пределы предназначенной для их хранения лагуны, в результате продукты жизнедеятельности свиней попали в реку Амба и земли около нее. Были повреждены деревья, погибла рыба.

Следователи оценили ущерб от слива в 3 млрд руб., на эту сумму заявлены исковые требования.

Холдинг "Сибагро" выпускает более 7% от общего объема свинины в РФ и 60% — в Сибирском федеральном округе. "Кудряшовское" – крупнейшее производство свинины в Новосибирской области.