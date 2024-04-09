Умерший в марте вице-президент "Лукойла" был фигурантом по делу о взятке

Вице-президент ЛУКОЙЛа Виталий Робертус, умерший в начале марта, был фигурантом уголовного дела о даче взятки. Это следует из документа, опубликованного на сайте Басманного суда Москвы.

По версии следствия, Робертус дал взятку сотрудникам таможни ради получения статистических материалов из ЦБД ЕАИС ТО по ВЭД нефтедобывающих организаций. Как отмечает "Коммерсантъ", эти данные являются налоговой тайной и охраняются законом.

По этому же делу проходит обвиняемым руководитель одного из структурных подразделений ЛУКОЙЛа Алексей Степанов. Его обвиняют сразу по двум статьям: ч. 5 ст. 291 УК РФ - дача взятки и ч. 3 ст. 183 УК РФ - незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Он был арестован Басманным судом Москвы 4 апреля. Также в рамках этого дела Басманный суд отправил под домашний арест руководящих сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России Андрея Брехова, Алексея Акимова и Сергея Петровича.

Напомним, Робертус был найден мертвым на своем рабочем месте. Сообщалось, что 53-летний мужчина "скоропостижно скончался". Причина смерти не называлась. Как стало известно, Робертуса в его кабинете в московском офисе компании нашел другой вице-президент Олег Пашаев.

За два года это уже четвертая смерть випов ЛУКОЙЛа. В мае 2022 года при загадочных обстоятельствах умер вице-президент компании, начальник главного управления поставок и продаж Александр Субботин. В сентябре 2022 года из окна главного корпуса ЦКБ выпал глава совета директоров Равиль Маганов. Сменивший Маганова на посту Владимир Некрасов умер в октябре 2023 года от сердечной недостаточности.