Жителю Екатеринбурга дали 15 суток ареста за дебош в аэропорту

В екатеринбургском аэропорту задержали нетерпеливого пассажира. За устроенный дебош суд назначил ему арест.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, ранним утром 8 апреля в дежурную часть поступил сигнал, что в зоне прилета Кольцово один из пассажиров нарушает общественный порядок. Прибывшие силовики задержали 26-летнего жителя Екатеринбурга, только прилетевшего из Минеральных Вод.

Выяснилось, что уралец ждал свой багаж, однако выдачу немного задержали. Из-за этого молодой человек начал громко возмущаться и выражаться нецензурной бранью. На замечания работников аэропорта он не реагировал, и те вызвали полицию.

На задержанного составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил дебоширу 15 суток ареста.

Напомним, недавно в аэропорту Кольцово задержали пассажира с тремя охотничьими ножами.