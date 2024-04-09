Наталья Поклонская намекнула на рождение второго ребенка?

Наталья Поклонская, последним известным местом работы которой являлась должность советника генерального прокурора России, опубликовала в сети странный пост.

В своем Telegram-канале она разместила видео с музыкальным клипом на песню "Мир без войны" в исполнении детского хора. В качестве видеоряда – обнимающиеся девушки и молодые люди из стран, между которыми происходят конфликты, в том числе вооруженные. Среди прочих – Палестина и Израиль, Россия и Украина, Армения и Азербайджан.

Под этим видео Поклонская разместила ссылку на свою фан-страницу и призвала на нее подписываться.

Стоит отметить, что еще в бытность Поклонской депутатом Госдумы у нее установились очень тесные и теплые отношения с поклонниками, они даже создавали некие "отряды Поклонской", чтобы оказывать волонтерскую помощь.

На указанной фан-странице опубликованы две фотографии Поклонской: с дочкой и с ребенком годовалого возраста. Подпись гласит: Мы тут забыли вам кое-что рассказать. И это то, о чем вы могли подумать… или не совсем) "Дочка и сыночек) это счастье для любой мамы", - Наталья Поклонская". Никаких пояснений нет.

Многие подписчики в комментариях в VK делают предположение о том, что у Поклонской родился второй ребенок – сын. Официального подтверждения этой информации нет.

Известно, что у Поклонской есть дочь Анастасия, ей 19 лет, об отце девочки экс-прокурор Крыма не распространяется. В июне 2017 года в интервью РИА Новости Поклонская сообщила, что в браке не состоит, хотя отметила, что ранее у нее "были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить", однако "так уж сложилось, что мы расстались".

В 2017 году обвенчалась и в августе 2018 года в Крыму Поклонская вышла замуж за заслуженного юриста России Ивана Николаевича Соловьева — руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, с которым познакомилась в 2015 году. В сентябре 2019 года оба супруга сообщили о предстоящем разводе. В мае 2020 года в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен в реестр иноагентов Минюста России), отвечая на вопрос о причинах развода, отметила, что "это был не тот человек, о котором нужно говорить". Кроме того, она опровергла слухи о том, что ее первым мужем был заместитель городского головы Мариуполя Владимир Клименко.