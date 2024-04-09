В Екатеринбурге суд взыскал 120 тысяч для пенсионерки, на которую напали собаки

В Екатеринбурге суд взыскал денежную компенсацию для пенсионерки, пострадавшей от нападения безнадзорных собак.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в конце ноября прошлого года в Калиновском лесопарке уральской столицы. Бегавшие там собаки повалили пожилую женщину с ног и искусали, причинив вред ее здоровью. В результате пенсионерке пришлось лечиться и проходить длительную антирабическую помощь. У нее возникли затруднения при ходьбе и передвижении.

Прокуроры подали иск в суд о взыскании с администрации Екатеринбурга компенсации морального вреда для пострадавшей. Ленинский районный суд взыскал с мэрии в пользу пенсионерки 120 тысяч рублей.

Напомним, недавно в Верхней Пышме пенсионерка отсудила у аптеки 200 тысяч рублей за падение на ступенях.