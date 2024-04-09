Медведи в Югре стали выходить из берлог после зимней спячки

Медведи в Югре стали выходить из берлог после зимней спячки, сообщает "Вестник Сургутского района" со ссылкой на охотника из Сургута Александра Копылова.

По его словам, следы диких зверей были замечены на территории Салыма. Первые 10-15 дней медведь не слишком активен. Он не отходит далеко от своей берлоги, питаясь остатками сухой прошлогодней травы или тушками погибших зимой животных.

"После пробуждения медведи живут возле берлоги, далеко не отходят, потому что поначалу им тяжело передвигаться, а еще после спячки они пугливы и осторожны. Медведица с медвежатами последними вылезают из берлог. К людям они начинают выходить с середины мая до середины июня, потом уходят в лес", – сообщил охотник.

Жители населенных пунктов могут сообщить об эпизодах выхода диких животных в Депнедра и природных ресурсов Югры.