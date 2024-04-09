09 Апреля 2024
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Общество Приволжский ФО В России Оренбургская область
Фото: Администрация города Оренбурга

В Оренбурге прозвучала сирена с призывом к немедленной эвакуации из-за наводнения

Сирена прозвучала в Оренбурге во вторник утром, власти просят жителей немедленно эвакуироваться из зоны возможного подтопления.

"Уровень воды в реке Урал в городе приближается к опасной отметке и составляет на 8:00 897 см", - говорится в телеграм-канале мэрии города.

Ситуация критическая в СНТ, находящихся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара, а также в районах Форштадт, поселках Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинном городке и поселке имени Куйбышева.

Ряд районов Оренбурга окажется в зоне возможного подтопления уже в предстоящие сутки, сообщили в правительстве региона.

По состоянию на 8.00 9 апреля подтоплено 2032 приусадебных участка, 1580 домовладений (за сутки количество увеличилось на 78 и 63 соответственно). Эвакуировано 822 человека, в том числе 40 детей. В основных пунктах временного размещения находится 51 человек, в том числе 19 детей.

Сегодня глава МЧС Александр Куренков вернулся в Оренбургскую область, где совершит облет подтопленных территорий и обсудит с губернатором обстановку и ее возможное развитие, скоординирует дальнейшие действия сил МЧС. Ранее сообщалось, что пик паводка в регионе еще не пройдет, самая сложная работа впереди. Напомним, в Оренбургской области вода может подтопить еще 2 тысячи жилых домов. В предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара в пределах от 5 до 40 см.

Теги: оренбург, эвакуация, наводнение


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