Жителям Тюменской области посоветовали запастись питьевой водой перед паводком

В районах Тюменской области, которые находятся в зоне вероятного подтопления, усилен лабораторный контроль за качеством питьевой воды, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Жителям региона посоветовали собрать запас воды на два - три дня, поскольку во время паводков нельзя пить водопроводную воду, а также воду из родников и колодцев.

В связи с неблагоприятным прогнозом по паводку на реках Ишим и Тобол Управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит санитарно-противоэпидемические мероприятия. В организациях, осуществляющих питьевое водоснабжение, введены дополнительные профилактические меры. Вопрос будет рассмотрен сегодня на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области с участием всех муниципальных образований.

Напомним, 8 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС на территории региона в связи с неблагоприятным прогнозом по паводку. Моор выступил с видеообращением, в котором сообщил, что решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС заблаговременно.

В настоящий момент обстановка на реках в региона спокойная и контролируемая. Но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку. Уровень в реках Ишим и Тобол прогнозируется высоким. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС в области составляет более 12 тыс. человек, более 2,6 тыс. единиц техники и 194 плавсредства.

Моор призвал жителей области, находящихся в зоне возможного подтопления, собрать ценные вещи и документы, чтобы во время получения сигнала максимально быстро покинуть зону ЧС.

7 апреля президент РФ Владимир Путин отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер в отношении ситуации, которая разворачивается с возможными подтоплениями в Курганской и в Тюменской областях. Отдельные поручения главам этих регионов он дал после масштабного паводка в Оренбургской области.