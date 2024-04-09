ГИБДД Екатеринбурга сообщила об ограничениях для водителей в связи с Ураза-Байрам

Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила местных водителей об ограничениях 10 апреля на улицах города. В связи с проведением массовых мероприятий, движение всех видов транспорта будет ограничено вблизи следующих религиозных учреждений:

С 3.00 до 10.00 - мечеть "Соборная", пер.Воронежский, 34

С 6.00 до 9.00 - молельный дом "Изге калимат" ул.Бажова. 219В, л.Д

С 6.00 до 9.00 - молельный дом "Изге калимат" ул.Артинская, 25

С 6.00 до 10.00 - мечеть "Абу -Ханифа", ул.Репина, 42

С 6.00 до 10.00 - мечеть "Рамазан", ул.Димитрова, 15

Госавтоинспекция призывает участников дорожного процесса заранее планировать пути объезда.

Напомним, что 10 апреля празднуется Ураза-Байрам. Несмотря на антитеррористические меры, действующие в Екатеринбурге и ограничивающие проведение массовых мероприятий, местные мусульмане решили совершать праздничную молитву в стенах мечети.

Ранее мы писали, что в Свердловской области мигрантам не станут запрещать проводить массовые мероприятия после трагедии в "Крокус". При этом в диаспорах отметили, что советуют иностранцам воздерживаться от конфликтов и не вестись на провокации.