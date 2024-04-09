В России может появиться Министерство молодежной политики

В России может появиться Министерство молодежной политики и патриотического воспитания. Ведомство может быть создано на базе уже существующей Росмолодежи с частичной передачей функционала от Минпросвещения (в части патриотического воспитания детей), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Также власти обсуждают идею вновь объединить Минпросвещения и Минобрнауки (до 2018 года это и так было единое ведомство).

Инсайдеры говорят, что тема патриотического воспитания молодежи стоит как никогда остро, особенно в свете появления отдельного нацпроекта, связанного с молодежью.

Росмолодежь существует с 2008 г. и до 2012 г. находилась в ведении Министерства спорта, туризма и молодежной политики (возглавлял его нынешний глава Дом.РФ Виталий Мутко), которое затем было расформировано.

Ранее стало известно, что в России задумались о создании ответственного за мигрантов ведомства, так называемого Миннаца. Предполагается, что новое ведомство будет отвечать за межнациональную и миграционную политику и станет напрямую подчиняться президенту. Речь идет о министерстве, которое, по сути, совместит полномочия Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и Главного управления по вопросам миграции МВД.

Напомним, в мае, после инаугурации президента РФ, будет сформирован новый состав кабмина.