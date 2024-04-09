Глава Зауралья призвал жителей Звериноголовского "не ждать, а срочно эвакуироваться"

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей Звериноголовского округа срочно эвакуироваться из-за стремительно увеличивающегося уровня воды.

По данным Шумкова, в Звериноголовском в 10.00 уровень воды был уже 735 см, за предшествовавшие замеру два часа показатель вырос на 74 см. Уровень отметки воды с поста Введенское в 12 км от границы с Казахстаном – уже 10 м 75 см.

"Перепад со Звериноголовским округом, расположенным на границе, составляет более 3 м. Вся эта вода идет вверх по течению. Друзья, не ждите еще предупреждений, эвакуируемся срочно", - написал Шумков в своем telegram-канале.