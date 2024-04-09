В Екатеринбурге суд прикрыл ДК "Химмаш" за нарушения пожарной безопасности

В Екатеринбурге суд на время остановил деятельность дворца культуры "ЖК "Кристалл" (более известного как ДК "Химмаш").

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, судебным приставам поступил исполнительный лист о приостановлении деятельности ДК на улице Грибоедова, 13 в уральской столице. Там были обнаружены нарушения требований пожарной безопасности.

Из-за этого суд вынес решение о временном закрытии объекта на 30 суток до полного устранения нарушений. Судебные приставы выехали на место и опечатали входные двери учреждения.

Напомним, в конце прошлого года свердловский губернатор Евгений Куйвашев обещал, что скоро ДК "Химмаш", наконец, откроет свои двери для детей микрорайона. Теперь обещание оказалось под вопросом.