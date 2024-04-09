Российские банки снова идут на рекордную годовую прибыль – 3,5 трлн рублей

Российские банки могут по итогам 2024 года установить новый рекорд по чистой прибыли, сравнимой с дефицитом бюджета РФ за три года – 2024-2026.

"Чистая прибыль в 2024 году может составить от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб. Банки могут повторить рекорд прошлого года в размере 3,3 трлн рублей, несмотря на ожидаемое снижение чистой процентной маржи и рост стоимости риска. При этом рентабельность их капитала, вероятно, уменьшится до 20–22% с 25% в 2023 году", – цитируют "Известия" прогноз аналитиков.

При этом называются факторы, из-за которых рекорда может не случиться: переоценка валюты или ценных бумаг. Также прогнозируется, что объемы вкладов физлиц за год вырастут на 18-22%, максимальные ставки при этом будут ниже текущей ключевой – 13,5-14,5%.

ЦБ продолжает сохранять ключевую ставку запредельно высокой — 16,5%, при этом долги населения по кредитам в России достигли уже 35 трлн руб. и сопоставимы с объемом всего федерального бюджета. В это время Эльвира Набиуллина продолжает уверять, что банки при их рекордных прибылях не должны кредитовать промышленность и экономический рост.

Недавно в России также призвали ввести налог на сверхдоходы для банковского сектора. С такой инициативой к главе правительства РФ Михаилу Мишустину обратились депутаты Госдумы. Так, в 2023 году только Сбер получил прибыль в 1,5 трлн руб., однако по действующей ставке уплатил налогов на сверхдоходы в сумме всего 10 млрд руб. О реакции кабмина на эту инициативу пока ничего неизвестно.

А независимый депутат Госдумы Оксана Дмитриева обвинила Минфин и Центральный банк России в использовании "теневых бюджетных схем" для обогащения коммерческих банков. По словам Дмитриевой, сейчас из-за дефицита бюджета правительство ежегодно берет в долго около 4 трлн руб. у коммерческих банков под высокий процент – больше 10% годовых. При этом продолжает пополнять Фонд национального благосостояния нефтяными сверхдоходами, то есть растит долговые обязательства при наличии денег "на другом счете".