Глава Екатеринбурга показал, как будет выглядеть детсад в "Изумрудном бору" на Эльмаше

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов опубликовал проект того, как будет выглядеть детский сад в жилом районе "Изумрудный бор" на Эльмаше. Градоначальник отметил, что возвести дошкольное образовательное учреждение планируется до конца 2025 года, а закупка на строительство объекта уже размещена.

По словам мэра, трехэтажное здание сможет вместить 300 детей: 12 групп, три из которых - ясельные. Внутри появятся спортивный и музыкальный залы, игровые и спальные комнаты, медицинский блок, а другие хозяйственные помещения. О благоустройстве территории тоже не забыли - по периметру будут высажены цветы, кустарники и деревья, а для колясок специально оборудуют крытые площадки.

Ранее мы писали, что трехэтажный детский сад в жилом районе "Изумрудный бор" начнут возводить уже в 2024 году. По задумке "УГМК-Застройщик", здание расположится прямо в центре жилого квартала - внутри закрытой дворовой территории. Это обеспечит безопасность воспитанников: отсутствие машин, видеонаблюдение и круглосуточная служба мониторинга.