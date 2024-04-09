В России после мартовских блокировок стали чаще скачивать VPN

Рост загрузок VPN-сервисов после мартовских блокировок вырос примерно на 30% от среднестатистической нормы. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на компанию "Стингрей Технолоджиз", специализирующуюся на информационной безопасности мобильных приложений.

В компании пояснили, что волна блокировок различных сервисов привела к росту загрузок, так как некоторые из старых VPN перестали работать.

Член комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Немкин заявил, что у депутатов также есть информация о резком росте спроса на VPN-сервисы на фоне запрета на популяризацию подобных приложений. По его словам, пользователи не всегда осознают риски, связанные с использованием подобных сервисов. Одной из серьезных угроз, связанных с VPN, является утечка данных, напомнил депутат.

Напомним, Роскомнадзор с 1 марта начал блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы. Также сообщалось, что в рунете сайты начали удалять информацию о VPN. Порталы внедряют автоматизированные системы и новые правила модерации контента.