"Харьков покинули до половины жителей"

Из-за российских ударов по объектам критической инфраструктуры Харьков покинули уже до половины жителей. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник.

Он считает, что Россия будет стремиться к тому, чтобы вынудить мирное население покинуть город. И уже сейчас отток населения из Харькова огромен. По его наблюдения, из Харькова уехали до половины населения. Причем многие могут не вернуться.

"Отток населения огромен, я наблюдаю на рынках недвижимости Киева и других центральных городов огромный приток запроса от харьковчан на аренду и покупку жилья", – сказал Бортник.

Накануне Зеленский сообщил, что на его ставке Харьков был темой номер один. Он просит западных кураторов усилить ПВО города, чтобы продлить его удержание украинскими войсками.

Киевский политолог Андрей Золотарев призывает вывозить харьковчан в западном направлении. Потому что следующую зиму там может быть коммунальная катастрофа. А киевскому режиму город очень нужен.