Виталий Хоценко: В Омской области создадут два образовательных кластера

На эти цели региону выделено из федерального бюджета 130 млн рублей.

О создании в области сразу двух образовательных кластеров в тг-канале сообщил Губернатор Виталий Хоценко:

"В 2024 году в Омской области благодаря президентской программе «Профессионалитет» создадим два образовательных кластера. На эти цели мы получили из федерального бюджета 130 млн рублей. Оба центра начнут работать с нового учебного года".

Как отметил глава региона, центр «Туризм и сфера услуг» откроется в Колледже инновационных технологий, экономики и коммерции. Партнерами КИТЭК стали семь организаций сферы услуг, общественного питания и рекламы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства области, центр «Клиническая и профилактическая медицина» будет создан в медицинском колледже. Партнерами стали 14 организаций системы здравоохранения Омской области.

"Отмечу, что благодаря президентской программе «Професионалитет» у нас в регионе уже действует три образовательных кластера - «Сельское хозяйство» на базе ОмГАУ им. П.А. Столыпина, «Машиностроение» в Омском авиационном колледже им. Н.Е. Жуковского, «Туризм и сфера услуг» в Омском технологическом колледже. Центры помогают готовить профессиональные кадры, что для нашего региона очень важно", - подчеркнул Виталий Хоценко.



