В России впятеро выросло количество слитых номеров телефонов

Количество сливов информации в I квартале 2024-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно сократилось (с 60 до 57). При этом объем данных, попавших в открытый доступ, вырос в пять раз: 121 млн уникальных телефонных номеров и 38 млн e-mail в I квартале этого года (против 11 млн телефонов и 23 млн e-mail в I квартале 2023-го).

Преступники используют различные методы заработка на слитых данных – от попыток оформить кредиты и займы до предложений различным компаниям купить эту информацию, объединенную в большие массивы, пишут "Известия". В зависимости от того, какие именно сведения оказались в открытом доступе, они могут использоваться для спама и рекламы, для взлома личных кабинетов, для атак с помощью социальной инженерии или фишинга, а в крайних случаях – для кражи средств.

За 2023 г. в интернет "слили" 240 млн уникальных телефонных номеров россиян. Всего в Роскомнадзоре за год зафиксировали 168 "сливов" персональных данных. Среди лидеров по утечкам – ритейл и банки. От целевых атак злоумышленники перешли к массовым. В Роскомнадзоре считают, что взломы баз компаний – часть гибридной войны против России. Чтобы защитить граждан, власти хотят ввести для организаций оборотные штрафы. Такой подход поддерживают в Минцифры и ЦБ РФ. Также в РФ может появиться механизм компенсации для пострадавших. Ранее в Госдуму внесли пакет поправок, ужесточающих ответственность за утечки персональных данных.