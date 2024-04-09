09 Апреля 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области за сутки вырос уровень воды в реках

В реках Тюменской области за сутки вырос уровень воды, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным гидропостов, уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на 42 сантиметра и сейчас составляет 66 сантиметров. Критическая отметка - 750 сантиметров. В реке Тобол уровень воды также вырос на 42 сантиметра, уровень воды - 259 сантиметров.

Власти региона усиливают подготовку к возможному паводку. Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС в регионе по итогам заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Он подчеркнул, что в настоящий момент обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая.

Главы муниципальных образований Тюменской области сообщили, какие меры приняты на местах для предупреждения возможного паводка. Глава Ишима Федор Шишкин сообщил, что обозначил задачи на ближайшие дни, что еще необходимо сделать для того, чтобы обезопасить население.

"После заседания КЧС встретился с председателями садовых товариществ — от разлива реки Ишим в 2017 году пострадали именно сады. Рассказал о принятых мерах и что планируется выполнить, исходя из мониторинга ситуации", - прокомментировал он.

Паводок в Тюменской области-2017, Викуловский район(2017)|Фото: admtyumen.ru

На фото - паводок в 2017 г.

Глава Ишимского района Сергей Ломовцев напомнил жителям района, что при получении сигнала о начале эвакуации следует быстро собрать и взять особой документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства, комплект одежды и обуви по сезону, запас продуктов питания, затем следовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы.

Глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг сообщил, что обстановку, связанную неблагоприятным прогнозом по паводку, обсудили на районном заседании КЧС.

"Главам сельских поселений, службам и ведомствам дал поручения, которые необходимо выполнить в ближайшие дни", - сказал он.

Глава Абатского района Игорь Васильев сообщил, что в зону возможного подтопления попадают населенные пункты нашего района, находящиеся в пойме реки Ишим.

"Создан оперативный штаб для решения вопросов прохождения паводка. В настоящее время специалисты администрации занимаются подготовкой к развертыванию ПВР. Если потребуется, нужно быть готовыми к заблаговременной и экстренной эвакуации", - отметил он.

Глава Тюмени Руслан Кухарук сообщил, что проанализирован график работ, связанных с вывозом снега и мусора, очисткой водоотводных труб и канав. Квартальные проводят ежедневные объезды территорий, осуществляют мониторинг обращений граждан в социальных сетях.

Теги: уровень воды, паводок, режим чс


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