Над Черным морем уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун"
Средства противовоздушной обороны сбили ракету "Нептун" над акваторией Черного моря у побережья Крыма, сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, средства ПВО ночью уничтожили два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, два — над Воронежской областью.
Губернатор Севатостополя Михаил Развожаев в Telegram-канале сообщил, что минувшей ночью в городе сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией. Объекты инфраструктуры не пострадали.