Над Черным морем уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун"

Средства противовоздушной обороны сбили ракету "Нептун" над акваторией Черного моря у побережья Крыма, сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, средства ПВО ночью уничтожили два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, два — над Воронежской областью.

Губернатор Севатостополя Михаил Развожаев в Telegram-канале сообщил, что минувшей ночью в городе сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией. Объекты инфраструктуры не пострадали.