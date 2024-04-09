Количество контролируемых россиянами иностранных компаний выросло на 20%

В 2022 г. количество контролируемых иностранных компаний (КИК) выросло на 21%, до 45,6 тыс.

Об этом сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС), говоря об итогах работы за 2023 г., пишет РБК. Число декларируемых КИК увеличивается ежегодно, а в 2022-м темпы их прироста стали рекордными с 2017 г. (тогда было +33%). В 2021 г. прирост составил 8%, в пандемическом 2020-м – 14%.

Контролируемая иностранная компания – организация или иностранная структура без образования юридического лица, не признаваемая российским налоговым резидентом, контролирующим лицом которой является налоговый резидент России (организация или конкретный человек).

Напомним, еще в 2020 году в России обнулили налоги на вывод дивидендов в офшоры и ограничили платежом всего в 5 млн рублей работу контролируемых иностранных компаний. Отток капитала из России в 2022 году составил рекордные $243 млрд, или 13,5% ВВП.