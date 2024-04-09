Роскосмос показал спутниковые снимки затопленного Оренбуржья

Роскосмос показал спутниковые снимки последствий разлива рек в Оренбургской области. С помощью спутниковых систем зондирования Земли сейчас в МЧС и других ведомствах контролируют ситуацию с паводком.

"В Краснохолме Оренбургской области подтоплены около 906 дворовых территорий и 41 дом. Максимальный уровень воды достигал 510 см. Паводковая ситуация начинает стабилизироваться и уровень воды снижается. В Орске были подтоплены все садовые некоммерческие товарищества, расположенные с западной и юго-восточной стороны от старого города, затоплены дороги", - напомнили в Роскосмосе.

Снимки сделаны спутниками "Канопус-В" и "Метеор-М".