Глава МЧС вернулся в Оренбуржье и будет контролировать и соседние регионы

Глава МЧС Алексаендр Куренков вернулся с Оренбургскую область, где совершит облет подтоплпенных территорий и обсудит с губернатором обстановку и ее возможное развитие, скоординирует дальнейшие действия сил МЧС. Ранее сообщалось, что пик паводка в регионе еще не пройдет, самая сложная работа впереди.

Также Куренков посетит Курганскую и Тюменскую области, где также начался паводок, и все прогнозы сулят сложную ситуацию по половодью. "Там уже проводятся превентивные мероприятия, усилены группировки спасателей, силы и средства МЧС России приведены в режим повышенной готовности", - сообщили в пресс-службе МЧС.