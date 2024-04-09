09 Апреля 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Под Екатеринбургом легковушка опрокинула грузовик со щебнем. Женщина-водитель погибла

В Чкаловском районе Екатеринбурга с смертельном ДТП с большегрузом погибла 33-летняя водитель ВАЗ32114. Вместе с ней в машине находился 5-летний мальчик, которого с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Трагедия произошла около 01.30 на региональной автодороге "Подъезд к п. Шабровский". Двигаясь сто стороны Сысерти в сторону Полевского тракта, водитель не обеспечила постоянный контроль за движением, выехала на встречную полосу, где и столкнулась с автомашиной "Ситрак" с полуприцепом, груженым щебнем. С травмами различной степени тяжести девушка с ребенком были доставлены в больницу, где водитель и скончалась от несовместимых с жизнью травм.

ДТП в Чкаловском районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

В Госавтоинспекции установили, что погибшая за шесть лет управления ТС привлекалась к административной ответственности два раза. Ее состояние будет установлено по результатам назначенной сотрудниками полиции химико-токсикологической экспертизы. Ребенок перевозился впереди в детском удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту.

Большегрузом управлял 33-летний водитель с 16-летним стажем вождения, за которые к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 27 раз. В момент ДТП был трезв. По его словам, на него со встречной полосы неожиданно выехала машина. Тогда тот вывернул руль, однако столкновения избежать не удалось. Грузовик опрокинулся, щебень рассыпался.

ДТП в Чкаловском районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

На месте дорожной аварии сотрудники Госавтоинспекции провели замеры, составили процессуальные документы, опросили участников и очевидцев происшествия. Основная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, по окончанию которого будет принято процессуальное решение.

Госавтоинспекция призывает водителей , быть внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами , не допускать опасных выездов на полосу встречного движения, избегать необдуманных маневров.

Теги: Екатеринбург, Чкаловский район, ДТП, большегруз, смерть


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