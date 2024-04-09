Под Екатеринбургом легковушка опрокинула грузовик со щебнем. Женщина-водитель погибла

В Чкаловском районе Екатеринбурга с смертельном ДТП с большегрузом погибла 33-летняя водитель ВАЗ32114. Вместе с ней в машине находился 5-летний мальчик, которого с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Трагедия произошла около 01.30 на региональной автодороге "Подъезд к п. Шабровский". Двигаясь сто стороны Сысерти в сторону Полевского тракта, водитель не обеспечила постоянный контроль за движением, выехала на встречную полосу, где и столкнулась с автомашиной "Ситрак" с полуприцепом, груженым щебнем. С травмами различной степени тяжести девушка с ребенком были доставлены в больницу, где водитель и скончалась от несовместимых с жизнью травм.

В Госавтоинспекции установили, что погибшая за шесть лет управления ТС привлекалась к административной ответственности два раза. Ее состояние будет установлено по результатам назначенной сотрудниками полиции химико-токсикологической экспертизы. Ребенок перевозился впереди в детском удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту.

Большегрузом управлял 33-летний водитель с 16-летним стажем вождения, за которые к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 27 раз. В момент ДТП был трезв. По его словам, на него со встречной полосы неожиданно выехала машина. Тогда тот вывернул руль, однако столкновения избежать не удалось. Грузовик опрокинулся, щебень рассыпался.

На месте дорожной аварии сотрудники Госавтоинспекции провели замеры, составили процессуальные документы, опросили участников и очевидцев происшествия. Основная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, по окончанию которого будет принято процессуальное решение.

Госавтоинспекция призывает водителей , быть внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами , не допускать опасных выездов на полосу встречного движения, избегать необдуманных маневров.