В России участников СВО могут начать обслуживать в аэропортах в приоритетном порядке

Росавиация направила телеграмму в авиакомпании и операторам аэропортов с рекомендацией предоставить приоритетное обслуживание пассажирам-участникам военной операции на Украине.

В телеграмме, подписанной руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым, в частности, содержится рекомендация "предусмотреть предоставление указанной категории пассажиров приоритета при регистрации на рейсы, прохождении процедуры досмотра в аэропортах", пишет РБК. Когда именно произойдет внедрение такого правила, не сообщается.

Участники специальной военной операции попадают в разные ситуации, когда летают в самолетах. Например, в феврале пассажиры самолета вступились за выпившего военнослужащего, который ехал в отпуск с СВО. Инцидент произошел 24 февраля в самолете S7, летевшем из Москвы в Якутск. Военный вступил в конфликт с бортпроводниками. По их словам, он обругал их матом. Бортпроводники вызвали полицию. Когда правоохранители поднялись на борт самолета, за военного вступились другие пассажиры. Они заявили, что мужчина выпил в честь праздника, но ведет себя прилично и поручились за него, попросив не снимать солдата с рейса.