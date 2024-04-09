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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Агрессивного "пикапера" из Екатеринбурга оставили под арестом

Свердловский областной суд оставил под арестом агрессивного "пикапера" из Екатеринбурга Дмитрия Гребенкина.

Напомним, в начале апреля Гребенкина удалось задержать в Кольцово при попытке улететь к матери в Москву. Его сразу доставили в суд, где арестовали на восемь суток по статье КоАП за мелкое хулиганство. Вину Дмитрий признал, однако извиняться перед девушками отказался.

Во время заседания он заявил, что совершал нападения якобы в состоянии аффекта, но потом пояснил, что это состояние было обусловлено обидой от отказа с ним познакомиться. Позже стало известно, что полиция разыскивает других жертв агрессивного "пикапера" из Екатеринбурга.

Дмитрий Гребенкин, нападавший на девушек в Екатеринбурге(2024)|Фото: скриншот с видео УМВД Екатеринбурга

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, защитник Гребенкина подал жалобу на постановление об аресте. Однако суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела и изучив доводы жалобы, не нашел оснований для изменения или отмены постановления райсуда. Таким образом, Дмитрий продолжит отбывать арест.

Ранее стало известно, что против Дмитрия Гребенкина возбуждено уголовное дело о побоях.

Теги: пикапер, суд, арест, Екатеринбург


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