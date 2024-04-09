В свердловской ГИБДД просят отказаться от поездок в Курганскую область, где ввели режим ЧС

В Курганской области введен режим ЧС из-за ситуации с паводком. Соответствующее постановление накануне подписал глава региона Вадим Шумков.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, из-за этого водителям лучше воздержаться от передвижения по федеральным трассам Курганской области и территории Зауралья.

"Рекомендуем отложить поездки в данную область до наступления более благоприятного периода. Маршруты передвижения планировать в объезд Курганской области", - призывают в свердловской Госавтоинспекции.

О сложившейся ситуации также предупредили в Уральском управлении автодорог.

"Уралуправтодор рекомендует водителям воздержаться от передвижения по федеральным трассам Курганской области, если это возможно. Не заезжать на территорию региона, рассмотреть маршруты передвижения в объезд", - сообщили в ведомстве.

Напомним, накануне для борьбы с паводком в Зауралье были направлены свердловские спасатели МЧС России. Также в Курганскую область прибыл полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.