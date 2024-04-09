Антонов сообщил, как Россия расценит вступление Украины в НАТО

Посол России в Америке Анатолий Антонов считает, что вступление Украины в НАТО для РФ неприемлемо ни при каких обстоятельствах.

"Это – угроза национальной безопасности России. Только абсолютно непонимающие принципиальные позиции Российской Федерации политики могут рассчитывать на то, что мы смиримся с участием Киева во враждебном нам блоке", - цитирует Антонова telegram-канал посольства России в США.

В конце сентября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в июле 2023 г. страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины. При этом никаких временных рамок вступления Украины в альянс, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.

В начале апреля 2024 г. появилась информация, что Украина не получит официальное приглашение вступить в НАТО в ходе июльского саммита в Вашингтоне. Бывший советник Зеленского Алексей Арестович* полагает, что о вступлении в ЕС и НАТО украинцы могут не мечтать, так как страны Запада уже получили от Украины все, что им было нужно, а брать на себя лишние обязательства они не будут.

Что касается невозможности вступления Украины в ЕС, то именно это и было главной целью развязанного военного конфликта против России, напомнил Арестович*. И она не будет выполнена. Украинскому режиму "помогают не для того, чтобы решить наши проблемы, а чтобы мы перестали быть проблемой для них", отмечает он. То есть Украина должна воевать за интересы Запада, а взамен получать слова поддержки и нейтрально-союзнический статус, а не полноценное членство.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов