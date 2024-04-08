08 Апреля 2024
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Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

Власти Костромской области оказывают поддержку многодетной семье, в которой случились уникальные роды - четверо малышей сразу

Костромичка Галина Николаева в феврале родила двух мальчиков и двух девочек в перинатальном центре Ярославля. Случай уникальный, признаются врачи. Родители не прибегали к гормональной терапии, процедуре ЭКО.

«Это, безусловно, уникальный случай. По статистике четверня рождается один раз на 700 тысяч родов. Детки родились изначально хорошие, крепкие. Сейчас они уже подросли. Все чувствуют себя хорошо, на следующей неделе будем готовить к выписке», - рассказал главный врач Ярославского областного перинатального центра Сергей Кирдянов.

В семье Николаевых уже воспитывается двое детей в возрасте 2 и 7 лет. В соответствии с задачами, поставленными губернатором Сергеем Ситниковым, организовано персональное сопровождение многодетной семьи органами здравоохранения и социальной защиты. По поручению главы региона семья максимально оперативно получила необходимые меры поддержки. Была оказана помощь в сборе необходимых документов для регистрации детей. Накануне Николаевым перечислен региональный материнский капитал в размере 100 тысяч на каждого ребенка. Выплата на рождение третьего и последующего детей введена в регионе по инициативе Сергея Ситникова.

Маме также вручили областные подарочные наборы на каждого новорожденного. Комплекты одежды на первые полгода жизни - незаменимые вещи в гардеробе малышей, признается Галина Николаева.

(2024)|Фото: adm44.ru

«На самом деле, очень участливо к нам подходят. Специалисты из региона постоянно звонят, очень доброжелательны, все объясняют, какие документы нужны, как побыстрее их оформить, куда позвонить и пойти после выписки. Это, конечно, большая поддержка. Она очень ощутима. Мы рады поддержке, рады, что регион хочет и готов нам помочь. Очень благодарны. Спасибо большое и лично губернатору, Сергею Константиновичу Ситникову. Вот и региональный маткапитал уже пришел, и соцработника обещали предоставить, и еще будут выплаты для дочки-школьницы. Сейчас мужу помогают с ремонтом ванной комнаты. Вчера позвонили из поликлиники и сказали, что будут тоже всячески помогать», - поделилась Галина Николаева.

(2024)|Фото: adm44.ru

Профильные департаменты сейчас находятся на постоянной связи с многодетной мамой. В ближайшее время семья Николаевых получит еще одну областную единовременную выплату до 200 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. После выписки Галине будет предоставлена социальная услуга по присмотру за детьми. Департаментом здравоохранения проработан вопрос об упрощении мероприятий медицинского патронажа. За счет средств благотворительных организаций будет проведен ремонт в квартире. Также планируется приобрести двухъярусную кровать для старших дочерей.

(2024)|Фото: adm44.ru

«В фокусе нашего внимания все семьи региона. Но семья Николаевых - уникальный случай. Конечно же, мы их будем поддерживать и в дальнейшем помогать всем, чем сможем. Мы на постоянной связи с семьей, и по любым вопросам они могут нам позвонить. Окажем всю необходимую помощь, если это в нашей компетенции, или предоставим контакты, содействие в получении тех или иных мер поддержки», - отметила заместитель директора департамента по труду и соцзащите населения Екатерина Романова.

Теги: уникальные роды, чеверо новоржденных, сергей ситников, многодетные,


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