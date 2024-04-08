В Оренбургской области может подтопить еще более 2 тысяч домов

В Оренбургской области вода может подтопить еще 2 тыс. жилых домов.

В предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара в пределах от 5 до 40 см. Это может привести к подтоплению 2 тыс. 3 жилых домов, 2 тыс. 400 приусадебных участков в 35 населенных пунктах, сообщает в свое5м telegram-канале правительства области.

Ранее возможной причиной прорыва дамбы в Орске назвали человеческий или даже "животный" фактор. Так считает участвовавший в постройке сооружения директор АО "Спецстрой" Сергей Комаров. По его мнению, озвученному в эфире "Первого канала", кто-то мог пробурить дамбу и сбрасывать туда сточные воды. По другой версии, это могли быть грызуны. Из-за небольшой сквозной норки могла образоваться огромная дыра.