08 Апреля 2024
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-службе губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин провел совещании по развитию Астрахани - поручил составить четкий план исправления ситуации по каждому району города

Губернатора Астраханской области провел расширенное совещание по проблемам развития областного центра.

"Эмоциональный разговор", - дал оценку совещанию Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале.

игорь бабушкин(2023)|Фото: .astrobl.ru

На повестке в частности было обсуждение хода подготовки Астрахани к 9 мая.

"В социальных сетях получаю большое количество обращений от жителей города. Только за первые три месяца Центром управления регионом зафиксировано несколько тысяч сообщений о нарушениях и халатности со стороны муниципальной власти и подведомственных учреждений. И я прекрасно понимаю земляков, сам езжу по этим дорогам и вижу наглядно всю картину", - отметил губернатор.

Погодные условия в этом году не позволили астраханцам начать дорожные работы в запланированные даты, поэтому сегодня приходится навёрстывать упущенное.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30/скрин

"Особое внимание поручил уделить работе подрядчиков, а, точнее, выбранным ими технологическим решениям. Снять с дороги слой асфальта, выкорчевать бордюры и оставить всё это на несколько месяцев – недопустимо. Но, к сожалению, на наших улицах это не редкость", - констатировал Игорь Бабушкин.

Износ коммунальных сетей в городе Астрахани на данный момент составляет 92%.

Власти региона проводят колоссальную работу по привлечению федеральных средств для решения проблемы.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30/скрин

"Еженедельно я вам рассказываю об этих работах, многие жители проблемных участков уже видят позитивный результат, и это лишь начало. Мы уже прорабатываем возможности выделения нам дополнительных средств по данному направлению в будущем, но для этого мы должны эффективно завершить текущие работы. Для города это должно быть приоритетным направлением", - считает губернатор Астраханской области.

По санитарному состоянию областного центра также есть серьезные вопросы.

"Региональный оператор под нашим давлением несколько улучшил свою работу, но, мягко говоря, не кардинально. Это совместная задача администрации города, глав районов и регионального Минстроя. Поставил задачу Олегу Анатольевичу Полумордвинову составить четкий план исправления ситуации по каждому району города. Председателю Правительства Денису Александровичу Афанасьеву – взять это под личный контроль. Следующее совещание проведу в конце месяца. Жду полный отчет. Напоминаю каждому чиновнику о персональной ответственности", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, развитие Астрахани, личный контроль


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