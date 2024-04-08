Путин назначил прокурора Московского военного округа
Президент Владимир Путин назначил прокурора Московского военного округа.
Им стал генерал-лейтенант юстиции Андрей Попов. Это следует из опубликованного указа Путина.
Попов назначен на пять лет.
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Президент Владимир Путин назначил прокурора Московского военного округа.
Им стал генерал-лейтенант юстиции Андрей Попов. Это следует из опубликованного указа Путина.
Попов назначен на пять лет.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
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