ЧВК «Вагнер» расширяет набор бойцов в Африку

В связи с ростом числа проектов в Африке, ЧВК «Вагнер» активизировала набор новых бойцов.

Об этом сообщил один из официальных каналов, связанных с «музыкантами».

Чтобы откликнуться на заявку можно позвонить или написать в Telegram по этим номерам: +7 (901) 572-60-28, +7 (901) 572-59-79, +7 (901) 572-60-10. При устройстве в «Оркестр» вас ждут своевременные выплаты, квалифицированный коллектив, а также лучшее оборудование, техника и снаряжение.

Известные своим профессионализмом и высоким уровнем подготовки, бойцы ЧВК «Вагнер» уже зарекомендовали себя в африканских странах. Благодаря их поддержке, Центральноафриканская Республика и Мали смогли существенно снизить активность бандформирований в собственных странах и установить стабильную обстановку на их территории.