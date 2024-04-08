08 Апреля 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В департаменте образования рассказали, за что учитель из Екатеринбурга таскала младшеклассника по кабинету

В департаменте образования Екатеринбурга рассказали, что привело к инциденту в школе №19, где учитель таскал по кабинету младшеклассника.

Напомним, в СМИ появилось видео, где педагог тащит сопротивляющегося мальчика к своему столу со словами: "Это откуда чудо такое в нашем классе-то? Это что такое? Ты как себя ведешь?" Затем учитель попыталась усадить школьника на стул, сказав другим ученикам помочь ей. Но когда заметила, что ее снимают, потребовала выключить камеру.

Очевидцы рассказали, что инцидент произошел еще в прошлом году, однако видео всплыло только сейчас. И тому, как объяснили в департаменте образования, есть объяснение.

Инцидент произошел в феврале 2023 года, однако служебное расследование не заставило ждать себя целый год, а прошло сразу. В ходе него выяснилось, что в классе между младшеклассниками произошла драка. Учитель попыталась разнять школьников, встав между ними, после чего и стала оттаскивать по углам. Пока это происходило, второй участник драки, он же и зачинщик, достал телефон и стал снимать происходящее. Это подтвердили и одноклассники, ставшие очевидцами

10 февраля состоялось внеплановое совещание с педколлективом, проведено административное совещание, а также классный час с обучающимися. Помимо этого была организована встреча с родителями конфликтующих учеников. В итоге, ситуацию разобрали, а родитель юного оператора встал на сторону педагога, выступив в ее защиту. Однако, ненадолго.

"По заявлению родителей, один из учеников класса переведен в параллельный класс. Перейдя в другой класс, этот же родитель ту же самую запись направляет в прокуратуру Ленинского района уже с другим комментарием - теперь обвиняет учителя. Проведено очередное расследование с участием представителя прокуратуры. Учителю объявлено замечание за то, что данный конфликт не был предотвращен", - рассказали в департаменте.

После данного конфликта родители уже никуда не обращались. Заявление родителя о переводе в другой класс было удовлетворено, а в ходе следующего родительского собрания обсуждалась тема проблемы взаимоотношений между школьниками. "В данный момент родители возмущены данным видеороликом в сети, встают на защиту педагога", - добавили в пресс-службе.

Теги: школа, Екатеринбург, учитель, насилие


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