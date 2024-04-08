Мошенники рассылают сообщения в Telegram с аккаунта главы Новоуральска

Мошенники не оставляют попыток обмануть жителей Новоуральска от имени главы города Вячеслава Тюменцева. Об очередной провокации рассказал сам мэр.

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"Сегодня с моего аккаунта Telegram уже несколько человек получили ложные сообщения. Прошу вас не верить мошенникам! Не вступайте в переписку, не переходите по предложенным ссылкам", - написал Тюменцев на своей странице в соцсети.

Он напомнил, что общается с горожанами на организованных встречах с коллективами, на официальных приемах граждан и ведет свои страницы в соцсетях.

"А личные сообщения в мессенджерах никому не отправляю!", - указал мэр.

Напомним, ранее аферисты уже не раз выдавали себя за главу Новоуральска. Также они просили денег, создав с помощью искусственного интеллекта голос Вячеслава Тюменцева.

А недавно об аферистах, которые просят денег от его имени, предупредил глава уральского ЗАТО Лесной Сергей Черепанов.