Прокуратура в Орске грозит арестами участникам записи обращения к Путину

Прокуратура Оренбургской области опубликовала "предостережение в связи с призывами к участию в массовом несогласованном мероприятии". Речь идет даже не о митинге – ранее появились сообщения, что жители затопленного в выходные Орска собираются вместе, чтобы записать обращение к президенту России Владимиру Путину в связи с катастрофическим положением в регионе.

"В связи с распространением в сети "Интернет", в том числе в социальных сетях, призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции, связанной с повреждением гидротехнического сооружения в г. Орске, прокуратура Оренбургской области считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона, особенно в рамках введенного режима Чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении прокуратуры (авторское написание сохранено – прим. ред.).

Надзорный орган подчеркивает, что массовое мероприятие местные власти не согласовали. Прокуратура пригрозила участникам схода административными арестами.