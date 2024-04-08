На "Первом канале" рассказали, что дамбу в Орске за 1 млрд могли прогрызть мыши

Причиной прорыва дамбы в Орске мог быть человеческий или даже "животный" фактор, считает участвовавший в постройке сооружения директор АО "Спецстрой" Сергей Комаров.

По его мнению, озвученному в эфире "Первого канала", кто-то мог пробурить дамбу и сбрасывать туда сточные воды. По другой версии, это могли быть грызуны. Из-за небольшой сквозной норки могла образоваться огромная дыра.

Ведущая очень удивилась такому мнению.

Блогер Дмитрий Борисенко в своем telegram-канале отметил, что сказанное Комаровым – лучшая "отмазка" строителей дамбы в Орске, которую он слышал на сегодняшний день.

"Оказывается, строители не при делах. Дамбу за миллиард рублей прогрызли мыши. Волнуюсь за наши пусковые шахты с межконтинентальными баллистическими ракетами. А если и их мыши прогрызут?" – размышляет Борисенко.

Дамбу в Орске прорвало вечером 5 апреля. Утром 6 апреля власти Орска объявили срочную эвакуацию жителей из пострадавших районов. Из зоны подтопления эвакуировали примерно 2 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 320 человек, среди которых 85 детей. В подтопленном городе найдены мертвыми четыре человека.

Власти заявляли, что дамба в Орске, которую прорвало под напором воды из-за паводка, была рассчитана на подъем воды в Урале до отметки 5,5 м, но ее уровень превысил это значение. Впрочем, превышение уровня могло случиться уже после прорыва.