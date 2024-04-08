СК заявил о возможной связи напавших на "Крокус" со спецслужбами Украины

Следователи установили вероятную связь совершивших теракт в "Крокус сити холле" с украинскими спецслужбами, сообщили в Следственном комитете РФ.

"Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами", - говорится в телеграм-канале ведомства.

На данный момент по делу о теракте проходят 11 человек. Им предъявлены обвинения, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

5 апреля СКР сообщил, что в телефоне одного из обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" нашли фотографии людей в камуфляже с флагом Украины. По данным СК, один из соучастников рассказал, что цель нападения была выбрана 24 февраля 2024 года, в годовщину начала СВО. По указанию куратора он нашел и отправил ему скриншоты изображений входов в здание "Крокус Сити Холла". Эти скриншоты также были обнаружены у него в телефоне. По версии следствия, эти данные могут свидетельствовать о связи между совершенным терактом и проведением СВО.