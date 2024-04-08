Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в середине июня

Стала известна предварительная дата проведения швейцарской мирной конференции по Украине – она может состояться 16-17 июня, заявляют источники Bloomberg, знакомые с ходом работы оргкомитета. Также сообщается, что планируется пригласить от 80 до 100 стран, в основном представителей так называемого Глобального Юга. Впрочем, пока неясно, сколько лидеров согласятся присутствовать на форуме.

Главным вопросом является возможность участия Китая. Швейцария считает, что только с участием КНР конференция приобретет необходимый вес, учитывая влияние Пекина на Москву. Также важным считается участие Индии, Бразилии, ЮАР и Саудовской Аравии. Пока представитель Китая присутствовал только на одной дипломатической встречи оргкомитета конференции.

Известно, что несколько стран настаивают на участии российского представителя. При этом МИД России ранее заявлял, что не будет участвовать в конференции. Также этого не хочет и Киев, который намерен на конференции продвигать свою "формулу мира".