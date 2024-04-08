На Белоярской АЭС заявили о готовности к весеннему паводку

Гидротехнические сооружения Белоярской АЭС готовы к прохождению весеннего паводка. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе БАЭС.

Пик паводка, согласно данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается с 9 по 13 апреля. Именно тогда приточность в Белоярское водохранилище составит 19 кубометров в секунду, что является средним показателем для весеннего половодья. В БАЭС добавили, что весенний паводок не повлияет на безопасность эксплуатации гидротехнических сооружений.

"Для плавного и спокойного прохождения паводка нами увеличен сброс воды с гидроузла с 2,8 до 5,8 кубометров в секунду. Населённым пунктам, находящимся вниз по течению реки Пышмы, ничего не угрожает. Дорожная карта развития атомных технологий прописана почти на столетие вперед, и надежная работа Белоярской АЭС вносит вклад в реализацию этого масштабного плана", - отметил главный инженер Белоярской АЭС Юрий Носов.

Гидроузел Белоярской АЭС проходит половодно-паводковый период в штатном режиме. Гидромеханическое оборудование, контрольно-измерительная аппаратура, приборы связи, электроснабжения, а также системы локального оповещения находятся в работоспособном состоянии.