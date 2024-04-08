АО "Транснефть – Сибирь" завершило укладку перехода нефтепровода через реку Иртыш в Тюменской области

АО "Транснефть – Сибирь" завершило укладку вновь построенного подводного перехода магистрального нефтепровода (МН) Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск через р. Иртыш (Тюменская область) в зоне ответственности Тобольского управления магистральных нефтепроводов. Цель работ – повышение надежности и безопасной эксплуатации МН.

Работы по замене подводного перехода через р. Иртыш проводились в рамках проводимой реконструкции участка нефтепровода Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск общей протяженностью около 20 км. В общей сложности реконструируемый участок трубопровода пересекает 9 водных преград.

Прокладка нового участка под руслом Иртыша производилась методом наклонно-направленного бурения параллельно действующему МН. В ходе строительно-монтажных работ выполнена сварка дюкера (подводный участок трубопровода) с последующим протаскиванием через ранее сформированную скважину под русловой частью. Протяженность дюкера составила 1030 м. Для повышения надежности трубопровода использована труба с толщиной стенки 21 мм повышенного класса прочности с усиленным типом изоляционного покрытия, диаметр – 1220 мм.

Дюкер обследован методом "сухой протяжки" с использованием внутритрубного магнитного инспекционного прибора с целью выявления дефектов металла труб, аномалий поперечного, продольного шва. Для контроля качества сварных стыков трубопровода проведен визуальный, ультразвуковой и рентгенографический контроль, а также дублирующий рентгенографический контроль сварных стыков. Дефекты не зарегистрированы, что позволяет гарантировать надежность трубы при её дальнейшей эксплуатации.

Работы по замене подводного перехода МН Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск выполнены в полном соответствие с требованиями проектных решений, охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, производственного и строительного контроля ПАО "Транснефть". Подключение нового участка к системе МН планируется по завершению всего комплекса строительства линейной части.