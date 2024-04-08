Депутат Буцкая настаивает на изучении генеалогического древа на уроках семьеведенья

Госдума продолжит на этой неделе обсуждение уроков семьеведенья: программы, учебных пособий и формата курса. Все это пока не готово и обсуждается, хотя уроки собираются ввести в российских школах уже в следующем учебном году (в сентябре 2024 года).

По словам первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, сейчас пока даже не понятно, будут ли уроки распространяться только на 11-классников или же курс растянут на два года, включив в него и 10-е классы. Сама она сторонница того, чтобы начинать разговоры о семье в более младших классах и даже детских садах. При этом Буцкая не указывает, где взять столько специалистов. В том, что семьеведенье должны преподавать отдельные специалисты, а не, например, учителя истории – депутат уверена. Она предлагает привлекать к работе врачей – когда речь заходит о репродуктивном здоровье.

"Есть запрос на такие уроки с акцентом на репродуктивное здоровье. Эта работа должна вестись врачами, отдельно для мальчиков и для девочек, потому что обсуждаются особые вопросы. Часть по репродуктивному здоровью в этой программе пока не заполнена. Но это то, что волнует наших подростков. Ответить на их вопросы надо так, чтобы никто не краснел", - сказала Буцкая журналистам.

Еще одна ее инициатива – составление на уроках семьеведенья генеалогического древа. Депутат предлагает сделать такую работу семейной традицией, вокруг которой может собираться вся большая семья. Правда, Буцкая не ответила на вопрос о том, что делать детям из неполных семей или семей, где отношения с родственниками, мягко говоря, напряженные.