Ульянов: Россия не собирается атаковать ядерные объекты Украины

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов полагает, что РФ не собирается атаковать ядерные объекты Украины.

"Россия никогда не атаковала ядерные объекты на территории Украины и не собирается этого делать. Мы отлично понимаем возможные негативные последствия", - цитирует РИА Новости Ульянова.

В феврале 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Мюнхенской конференции заявлял, что Киев может признать недействительным Будапештский меморандум 1994 г., который предусматривает безъядерный статус Украины. В ответ президент России Владимир Путин сообщил, что в Москве услышали слова Зеленского о том, что Украина хочет вступить в ядерный клуб.

"Даже тактическое ядерное оружие на Украине для нас представляет стратегическую угрозу. Москва может оказаться в зоне поражения. Мы это так и восприняли. И самым серьезным образом будем к этому относиться", - сказал Путин журналистам за два дня до начала специальной военной операции.