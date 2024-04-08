08 Апреля 2024
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Общество Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Народный фронт заявил о рекордном числе обращений свердловчан к Путину

Народный фронт в Свердловской области подвел итог общему количеству обращений на "прямую линию" президента, которая прошла в конце 2023 года. Число вопросов и просьб от жителей Среднего Урала побило показатели прошлых лет и стало рекордным.
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Как сообщили Накануне.RU в свердловском отделении Народного фронта, если в 2020 году на "прямую линию" Владимира Путина обратилось чуть более 10 тысяч свердловчан, то затем эти показатели только росли. Так, в 2022 году к Путину обратились 50 тысяч уральцев, а в 2023 году поступили рекордные 76 тысяч обращений от заявителей из Свердловской области.

"Многие обращаются не впервые. Люди жалуются, что, обойдя все инстанции, не могут решить свои вопросы. Те вопросы, которые сложны юридически или затянуты на долгие годы, мы рассматриваем с надзорными органами - прокуратурой и Следственным комитетом, чтобы в кратчайшие сроки помочь жителям нашего региона решить свои проблемы", - отметил руководитель Народного фронта в Свердловской области Вадим Савин.

Напомним, ранее в организации обратили внимание на ситуацию с пенсионеркой - ветераном труда, температура в квартире которой опускается до 3 градусов. С информацией об ужасающих условиях проживания жители дома обратились к Путину.

Теги: Путин, обращения, Свердловская область, президент


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