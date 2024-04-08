Над Запорожской АЭС сбили украинский беспилотник

Попытки обстрелов Запорожской АЭС и объектов ее инфраструктуры со стороны ВСУ продолжаются.

Как сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале, сегодня над станцией был сбит дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока.

"Угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано", — заявили на станции.

7 апреля ВСУ атаковали купол шестого энергоблока ЗАЭС. Пресс-служба станции в телеграм-канале сообщила, что критических повреждений и пострадавших не было, угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано, радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и находился на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков.

В тот же день в Росатоме сообщили, что Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, создана прямая угроза безопасности станции. Известно о ранении трех сотрудников.