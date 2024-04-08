Полиция опубликовала видео задержания подозреваемого в убийстве бизнесмена в Сургуте

Полицейские опубликовали кадры задержания подозреваемого в убийстве бизнесмена в Сургуте, передает корреспондент Накануне.RU.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что оперативники в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и на следующий день задержали его. По месту жительства фигуранта и у его родственников проведены обыски. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ.

Задержанному предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным телеканала Мегаполис, суд также арестовал на два месяца предполагаемого заказчика убийства.

Напомним, преступление было совершено вечером 4 марта. Убийца сделал несколько прицельных выстрелов в мужчину. Он погиб на глазах своей жены и дочери. Жители дома по проспекту Мира, возле которого было совершено преступление, сообщили, что слышали крики и стрельбу. Убийца скрылся с места происшествия.