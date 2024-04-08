Baza: СК проверяет частную пожарную часть, принадлежащую "Крокусу"

Следственный комитет проверяет частную пожарную часть, принадлежащую "Крокус Сити Холлу", сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, в день теракта ее сотрудники ушли с объекта, бросив машину, ликвидацией пожара они даже не занимались. Предварительно, это были сотрудники Федеральной противопожарной службы, которые в свободное время подрабатывали в "Крокусе".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В обращении адвоката Игоря Трунова говорится, что в соседнем с "Крокусом" здании расположена частная служба пожарной охраны, подчиняющаяся владельцу. Она укомплектована специальным оборудованием, амуницией и транспортом с символикой "Крокуса". Каждый автомобиль предполагает команду из 4 пожарных и 1 начальника караула. А так как дежурят они сутки через трое, в пожарном депо должны быть минимум 15 сотрудников на один автомобиль.

Адвокат уточнил, что расстояние от "Крокуса" до пожарной части всего 900 метров. В день теракта спецтехника с экипажами должна была приехать на место в течение 3–5 минут по команде владельца.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о халатности заведено после теракта в "Крокус сити холле", его фигурантами стали ответственный за пожарную безопасность концертного зала, а также начальника пожарной команды "Крокуса". Оба находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что пожарная сигнализация в "Крокусе" сработала в штатном режиме, и системе не удалось потушить пожар из-за значительной площади, а генпрокурор РФ Игорь Краснов добавил, что масштаб теракта в "Крокусе" оказался несопоставим с возможностями обеспечения безопасности объекта. Владельцы объекта Агаларовы уверяли, что система пожаротушения и пожарная сигнализация сработали штатно.